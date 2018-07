Mancini vê atacantes do Cruzeiros todos no mesmo nível O técnico Vágner Mancini tem que montar um quebra-cabeças para escalar o time Cruzeiro que vai começar jogando o confronto decisivo contra o Ceará, domingo, às 17h, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. A principal dúvida está no ataque, com cinco atletas disputando duas posições no time titular. O problema é que dois deles não podem atuar juntos.