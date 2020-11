Mancini vê Corinthians com chances de brigar por uma vaga na Libertadores

O triunfo contra o Coritiba, no Paraná, fez com que o Corinthians desse um salto na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Saiu do 15.º para o nono lugar, agora com 29 pontos. O restante da 23.ª rodada ainda será jogado neste final de semana, mas o técnico Vagner Mancini acredita que o time tem chances e capacidade de brigar até por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

"Estamos felizes pelas seis posições, mas temos jogos a mais. Sonhamos diariamente e projetamos sempre o melhor para o Corinthians. Neste momento, a sequência de vitórias vai nos dar condição de brigar por outra situação. Nos últimos jogos, estamos em evolução. Podemos mirar chegar lá na frente, mas teremos trabalho. Não é do dia para noite que você soma pontos importantes e chega no G-4. É com trabalho, persistência. Mas faltam algumas vitórias para que definitivamente a gente saia dessa situação", afirmou o treinador.

Mancini vê o Corinthians melhorando a cada jogo, mesmo com as dificuldades enfrentadas em cada um, como no empate contra o Grêmio, no último domingo, com dois jogadores a menos. "O Corinthians não teve defeitos, mas coisas a consertar apenas. Foram muito mais coisas positivas do que negativas. Não vi o Corinthians sofrer. Assim como contra o Grêmio, sofreu porque tinha dois a menos. Hoje (quarta-feira) sofreu em bolas aéreas. Hoje não fomos dominados. Isso me deixa certo que a equipe está em evolução", ressaltou.

Em Curitiba, Luan começou como titular mais uma vez e o colombiano Cazares foi reserva - entrou no segundo tempo justamente no lugar do ex-jogador do Grêmio. Mancini foi questionado sobre a possibilidade de escalar os meias Luan e Cazares juntos e explicou que isso ainda não é possível.

"Eles podem jogar juntos, sim. O futebol também exige a parte técnica. Mas, para esse momento, talvez não. Tenho Cazares voltando de uma lesão, não está ainda 100% do que sabemos que pode executar, gradualmente vamos dando mais tempo a ele. Mas ele e Luan juntos seria bacana de ver jogar, só que para esse momento eu acho ainda cedo", disse.