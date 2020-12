Mancini vê Corinthians com sua cara após 2 meses: "evoluiu, tem personalidade"

Vagner Mancini assumiu o Corinthians há dois meses com a missão de tirar o time da zona de rebaixamento e melhorar seu desempenho, na época muito ruim e presa fácil aos oponentes. Após ganhar do líder São Paulo por 1 a 0, o técnico acredita, enfim, ter a equipe com "sua cara".

"Hoje, 60 dias depois da minha chegada, vejo uma equipe jogando diante do líder com personalidade, imposição, atitude, uma equipe que marcou bem, que não teve medo de marcar adiantado, que dificultou a saída de bola e tirou a confiança do São Paulo,” exemplificou Mancini, extremamente satisfeito com o rendimento corintiano.

Mancini usou muito bem os 10 dias de preparação até o clássico para dar uma nova identidade ao Corinthians. E os jogadores mostraram bastante obediência técnica em tudo o que pediu, aumentando sua satisfação.

”O mais importante é ver a evolução do Corinthians, uma equipe que ganhou não só porque se defendeu, mas que saiu para o jogo, criou as melhores oportunidades e fez por merecer a vitória.”

São quatro jogos sem derrotas corintianas. Duas vitórias e dois empates, em todos sem levar gols. Contra o Grêmio, por exemplo, a equipe ficou com dois a menos em boa parte no campo. Mancini arrumou a zaga e agora vê o ataque funcionar.

No próximo compromisso, diante do Goiás, na segunda-feira, novamente em Itaquera, ele contará com o retorno do centroavante Jô e ainda pode promover a estreia do zagueiro Jemerson.

Mancini usou o tabu para incentivar o grupo contra o São Paulo e agora vai bater na tecla que chegar à Libertadores é possível para fazer o time seguir buscando as vitórias.