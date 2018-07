Mancini vê Cruzeiro motivado e confiante após goleada Depois de um começo de temporada de incertezas, após a luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2011, o Cruzeiro dá mostras de que está no caminho certo. A equipe venceu as últimas sete partidas no ano - seis pelo Campeonato Mineiro e uma pela Copa do Brasil - e, na última, goleou a Caldense por 5 a 0, no domingo. O resultado, de acordo com o técnico Vágner Mancini, serviu para deixar a equipe mais motivada e confiante.