Mancini vê cuidado em início de temporada do Cruzeiro

"Nós estamos tentando iniciar de uma forma inteligente, para que todo o grupo possa fazer todas as etapas. Às vezes, se você inicia com muita força, você perde atletas no meio do percurso e começa a não ter todo o time em uma situação igual fisicamente. Temos esse cuidado, a partir de domingo, quando acabam os testes físicos e os exames, aí queremos ter todos à disposição para iniciarmos com força total", explicou Mancini

O treinador também falou da importância de o elenco permanecer concentrado em tempo integral no hotel que o clube tem dentro do seu centro de treinamento. "Ajuda muito porque o atleta volta e sente muitas dores e um certo desconforto muscular e é necessário que eles descansem bastante, tenham uma boa alimentação para suprir rapidamente e recupere de uma atividade a outra. Sempre que você fecha o grupo você tem um controle maior daquilo que ele está comendo, do tempo que está descansando, então nessa fase é muito importante concentrar."

MUDANÇA DE VISUAL - Apesar dos sete reforços contratados para 2012 - nenhum de peso - uma das principais novidades do Cruzeiro na pré-temporada tem sido os novos visuais de Roger e de Leandro Guerreiro. O volante, famoso pela longa cabeleira, voltou de férias com o cabelo curto.

"Cortei o cabelo na segunda-feira, por causa de uma brincadeira que o Roger fez no vestiário, faltando três ou quatro rodadas para terminar o Brasileiro. Ele chegou falando que se a gente permanecesse na Série A ele ia cortar o cabelo. Só que me colocou no meio da história. No final, eu dei a minha palavra, cumpri. Foi uma brincadeira que ficou séria. Estou com visual novo em 2012 e esperamos não sofrer tanto como no ano passado", contou o jogador.