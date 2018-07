Mancini vê 'semana mais importante da vida' no Cruzeiro

"Já disse para eles até que não aceito nem a desculpa do calor de Fortaleza, de o jogo ser às 16 horas (horário local). O nosso time vai ter que passar por cima de tudo isso aí para a gente atingir o objetivo. Diante daquilo que foi dito, que esta é a semana mais importante do ano, da vida, para a gente, temos que passar por cima disso. Espero que o time seja aquele jogou contra o Internacional, em Sete Lagoas, contra o São Paulo, contra o Corinthians, ainda com muitos erros, mas com uma evolução gigantesca perto de outros jogos, quando a equipe não chegou no mínimo que todos nós achamos viável", declarou.

Na 16.ª colocação na tabela de classificação, com 39 pontos, o Cruzeiro está fora da zona de rebaixamento no momento, mas uma derrota em Fortaleza contra o Ceará, 17.º com 38, recolocará a equipe entre os quatro últimos. Se isso acontecer, o time dependerá de uma vitória no clássico diante do Atlético Mineiro, no dia 4 de dezembro, na última rodada, para ficar na Série A. É tentando fugir deste cenário que Vágner Mancini espera que o time melhore o seu rendimento como visitante.

"Diante do Avaí, eu esperava que a equipe rendesse mais, em termos técnicos, em termos táticos, e aí eu me peguei no ponto de a gente ter, de repente, um time com idade mais avançada. E eu senti, no segundo tempo desse último jogo (contra o Atlético Paranaense), que o desgaste físico foi enorme, devido à sequência de jogos em oito dias. Então, eu espero que com uma semana, a gente possa descansá-los, aprimorá-los, para que domingo a gente possa entrar com tudo", avaliou.