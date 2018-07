Mancuello celebra boa fase após recuperação e exalta adaptação no Flamengo Mancuello foi um dos destaques da boa vitória do Flamengo sobre o Boavista no último sábado e marcou um belo gol de falta que abriu o caminho para o resultado. Balançar a rede foi ainda mais especial para o meia argentino porque simbolizou seu bom retorno ao time rubro-negro após uma lesão no joelho que o deixou cerca de um mês e meio afastado.