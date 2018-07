Mancuello participa do treino e Muricy mantém esquema no Flamengo

Depois de muito insistir no esquema com três atacantes, o técnico Muricy Ramalho parece ter se convencido a testar o tradicional 4-4-2 no Flamengo. Foi assim que o time enfrentou o Botafogo no fim de semana e treinou nesta quarta-feira. No meio de campo, no entanto, uma novidade: o argentino Mancuello, recuperado de lesão, trabalhou entre os titulares.

Mancuello está afastado dos gramados desde 28 de fevereiro graças a uma contusão no joelho. O argentino mostrou-se totalmente recuperado e trabalhou normalmente na atividade desta quarta-feira. Pior para Ederson, que vinha sendo titular e perdeu a vaga.

Muricy escalou Mancuello ao lado de Alan Patrick, que foi bem no empate por 2 a 2 com o Botafogo, no sábado, e foi mantido. Assim, o Flamengo treinou nesta quarta com: Paulo Victor; Rodinei, Wallace, Juan e Chiquinho; Cuéllar, Willian Arão, Mancuello e Alan Patrick; Marcelo Cirino e Guerrero.

O lateral Jorge trabalhou entre os reservas depois de protagonizar um grande susto no início da semana. No treino de segunda-feira, ele desmaiou após sofrer uma forte pancada de Pará no pescoço. O jogador passou por exames e não teve nenhuma contusão detectada, mas foi preservado da atividade de terça.

Independente das peças que atuarão, o certo é que o Flamengo vai manter a base que enfrentou o Botafogo, com o esquema 4-4-2. A opção parece agradar o volante Willian Arão, que elogiou a atuação do último fim de semana. Ele próprio, no entanto, garantiu que o mais importante é a forma como os jogadores se portam em campo.

"A gente se portou muito bem (contra o Botafogo), teve a mentalidade de com a bola, todo mundo se movimentar, e sem ela, ajudar na marcação. Independentemente do esquema, todo mundo volta para ajudar a marcar. É só todo mundo ajudar que vamos conseguir resultados", considerou.