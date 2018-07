Mandante, Audax dá 75% dos ingressos para o Corinthians vender

O Audax enfrenta o Corinthians na próxima quinta-feira, em Osasco, no Estádio José Liberatti, tratando o rival como mandante. Dos quatro setores do estádio, três ficarão com a torcida do Corinthians. Além disso, o clube de Parque São Jorge tem a autonomia de vender os ingressos no seu programa de sócio-torcedor.

No grupo do São Paulo, o Audax também vai jogar contra Palmeiras e Santos neste Paulistão. A tabela do Estadual prevê a partida contra o clube alviverde no dia 20 de março, um domingo, em Osasco. O jogo diante do Santos será fora de casa. O Audax estreou com vitória sobre o Mogi Mirim, fora de casa.