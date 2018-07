Mandantes confirmam classificação na Copa do Brasil

Todos os nove times que atuaram em casa nesta quarta-feira, nos jogos de volta da primeira fase da Copa do Brasil, conseguiram vencer e confirmar a classificação para a próxima etapa. Palmeiras, Botafogo, Grêmio, Portuguesa, Ponte Preta, Goiás, Fortaleza, Chapecoense e ASA avançaram na competição, deixando apenas uma vaga aberta: Coritiba e Nacional (AM) se enfrentam nesta quinta.

Com isso, 15 confrontos da segunda fase da Copa do Brasil já estão definidos: Palmeiras x Horizonte, Ceará x Paraná, Cruzeiro x Chapecoense, Atlético-PR x Criciúma, Grêmio x Ipatinga, Náutico x Fortaleza, Bahia x Remo, Portuguesa x Juventude, São Paulo x Bahia de Feira, Atlético-GO x Ponte Preta, Atlético-MG x Penarol, América-MG x Goiás, Sport x Paysandu, Botafogo x Guarani e Vitória x ABC. Já o ASA espera a definição entre Coritiba e Nacional.

Entre todos os mandantes que avançaram nesta quarta-feira o que mais sofreu foi o Botafogo. Jogando no Engenhão, o time carioca empatou com o Treze por 1 a 1, mesmo resultado do jogo de ida na Paraíba. Assim, a definição da vaga foi para os pênaltis, com vitória botafoguense por 3 a 2.

O Palmeiras, por sua vez, teve uma classificação bem mais tranquila para a segunda fase. Já tinha vencido o Coruripe em Alagoas por 1 a 0 e voltou a ganhar nesta quarta-feira, quando fez 3 a 0, no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí, no interior de São Paulo.

O Grêmio até que levou um susto, ao sofrer o primeiro gol do River Plate (SE) no Estádio Olímpico, nesta quarta-feira, em Porto Alegre. Mas o time gaúcho conseguiu a virada para 3 a 1 e confirmou o favoritismo, avançando também para a segunda fase da competição.

Ainda nesta quarta-feira, destaque para duas goleadas. A Portuguesa enfrentou quase uma hora de atraso no jogo no Canindé, por falta de energia elétrica, mas derrotou o Cuiabá por 4 a 0 e ficou com a vaga. Enquanto isso, a Ponte Preta bateu o Sapucaiense por 5 a 2, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, e também se classificou para a segunda fase.

Confira os resultados desta quarta-feira:

Portuguesa 4 x 0 Cuiabá (MT)

Grêmio 3 x 1 River Plate (SE)

Ponte Preta 5 x 2 Sapucaiense (RS)

Palmeiras 3 x 0 Coruripe (AL)

Goiás 3 x 0 Paulista

Fortaleza 3 x 0 Comercial (PI)

Chapecoense 3 x 1 São Mateus (ES)

ASA 2 x 1 Santa Quitéria (MA)

Botafogo 1 (3) x (2) 1 Treze (PB)