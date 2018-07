Mandzukic brilha, Atlético de Madrid goleia e garante a vaga

O Atlético de Madrid contou com dia inspirado de Mandzukic para golear o Olympiacos nesta quarta-feira e garantir vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões. O atacante croata marcou três vezes e ajudou sua equipe a bater os gregos por 4 a 0, pela penúltima rodada do Grupo A.

O resultado levou o Atlético a 12 pontos, contra nove da Juventus, que derrotou nesta quarta o Malmö por 2 a 0, na Suécia, com gol de Carlitos Tevez. Na sequência, com seis pontos, aparece o Olympiacos. Fechando a chave, com três pontos e sem chance de classificação, está o Malmö.

Na última rodada, dia 9 de dezembro, a Juventus recebe o Atlético de Madrid em casa precisando de apenas um ponto para confirmar sua classificação. Se perder, terá que torcer contra o Olympiacos diante do Malmö, na Grécia. O Atlético, por sua vez, garante a primeira colocação do grupo com um empate.

Nesta quarta, os madrilenhos contaram com erros da defesa do Olympiakos para abrir vantagem. Aos oito minuto, o goleiro Roberto entregou no pé de Juanfran, que cruzou para Raul Garcia tocar para a rede. Aos 37, Ansaldi cruzou, a zaga adversária furou e Mandzukic marcou seu primeiro.

No segundo tempo, continuou o show do croata com gols praticamente em sequência. Aos 16, ele aproveitou cruzamento da direita para tocar de cabeça e marcar o terceiro do Atlético. Mais três minutos, e Mandzukic fez mais um de cabeça, desta vez após cobrança de falta, para selar o placar.

Na Suécia, quem marcou o primeiro para a Juventus diante do Malmö foi Llorente. Aos três minutos do segundo tempo, o espanhol recebeu ótimo lançamento em contra-ataque e cortou o goleiro antes de tocar para a rede. Aos 42, foi a vez de Tevez ser acionado e tocar cruzado para selar o resultado.