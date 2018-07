Mandzukic e Ribery marcam e Bayern bate Hannover no Alemão

MUNIQUE - Depois de um primeiro tempo complicado, sem criar muitas oportunidades, o Bayern de Munique mostrou na etapa final porque conquistou a tríplice coroa no ano passado e derrotou o Hannover. Mandzukic e Ribery marcaram os gols do time bávaro na vitória por 2 a 0, na Allianz Arena, pela quinta rodada do Campeonato Alemão.

Com o resultado, o Bayern segue sem perder e assumiu a ponta provisória da tabela, com 13 pontos, um a mais que o Borussia Dortmund, que ainda atua neste sábado. Na terça-feira, a equipe estreia na Liga dos Campeões diante do CSKA Moscou, novamente em Munique. Por outro lado, o Hannover conheceu sua segunda derrota no Alemão e estacionou nos nove pontos, em quarto.

Como é comum com as equipes de Pep Guardiola, o Bayern começou o jogo comandando a posse de bola, mas sofria com a forte marcação do Hannover. A equipe até perdeu boas chances, mas que chegou mais perto do gol foi justamente o visitante. Aos 40 minutos, Konan arriscou de fora da área e a bola explodiu no travessão.

Logo no início da segunda etapa, o time de Munique chegou ao primeiro gol. Após boa troca de passes, a bola sobrou para Toni Kroos, que rolou no meio da área para Mandzukic marcar. Aos 18, os mandantes mataram a partida. Robben arriscou quase sem ângulo, Zieler espalmou e Ribery aproveitou o rebote.

Quem também venceu neste sábado foi o Bayer Leverkusen, que chegou ao quarto triunfo em cinco jogos e se manteve na briga com os líderes. Em casa, a equipe suou bastante, mas conseguiu passar pelo Wolfsburg por 3 a 1. Sidney Sam e Kiessling, duas vezes, marcaram para os mandantes, enquanto Olic fez para os visitantes, que tiveram o brasileiro Luiz Gustavo expulso.

Fora de casa, o Schalke 04 chegou à segunda vitória na competição e respirou um pouco na tabela, saindo de perto da zona de rebaixamento. O novo reforço da equipe, Kevin-Prince Boateng, marcou aos 34 minutos do primeiro tempo o único gol do triunfo por 1 a 0 sobre o Mainz, mesmo fora de casa.

O sábado ainda teve outros dois jogos já encerrados pelo Alemão. Mesmo atuando em seus domínios, o Werder Bremen foi atropelado pelo Eintracht Frankfurt por 3 a 0. Já o Augsburg recebeu o Freiburg e conseguiu uma importante vitória por 2 a 1, de virada, com gol nos acréscimos.