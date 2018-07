Mandzukic marca três em 19 minutos e Croácia faz 6 a 0 em Kosovo

Durou pouco o encanto da seleção de Kosovo. Após estrear em competições internacionais empatando fora de casa com a Finlândia, a mais nova equipe nacional filiada à Fifa recebeu a Croácia nesta quinta-feira em Shkodër e foi arrasada por 6 a 0. A partida aconteceu na Albânia porque Kosovo não tem um estádio dentro dos padrões exigidos pela Uefa.

Mandzukic, atacante da Juventus, fez os três primeiros gols do jogo, aos 6, aos 24 e aos 35 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, os croatas, que formaram com Kosovo, Bósnia e Herzegovina, Montenegro, Macedônia, Sérvia e Eslovênia a antiga Iugoslávia, fez mais três gols. Mitrovic, Perisic e Kalinic marcaram.

Também pelo Grupo I das Eliminatórias para a Copa do Mundo, a Islândia recebeu a Finlândia no clássico nórdico e venceu por 3 a 2, numa virada incrível em Reykjavik. A Finlândia saiu na frente, levou o empate e fez 2 a 1. O empate do time sensação da Eurocopa veio só aos 45 do segundo tempo, com Finnbogason. A virada, apenas aos 50, com Sigurosson. Curiosamente, também foi ele o autor de um dos gols da histórica vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra na Eurocopa.

Quem também evitou um vexame em casa foi a Turquia, que conseguiu o empate em 2 a 2 com a Ucrânia depois de sair perdendo por 2 a 0. Com esses resultados, Islândia e Croácia dividem a liderança, com quatro pontos, seguidos de Ucrânia e Turquia (dois). Finlândia e Kosovo têm um ponto cada.

GRUPO D - Em Viena, Arnautovic, atacante do Stoke, fez os dois gols da Áustria no empate em 2 a 2 com o País de Gales, ofuscando Gareth Bale, do Real Madrid, que passou em branco. Pela mesma chave, Ivanovic, Tadic e Kostic garantiram a vitória da Sérvia por 3 a 0 sobre a Moldávia, fora de casa, enquanto a Irlanda, com Coleman, fez 1 a 0 na Geórgia, em Dublin.

A liderança do grupo é dividido por Áustria, País de Gales e Irlanda, todos com quatro pontos. Geórgia e Moldávia ainda não pontuaram. A terceira rodada acontece no próximo domingo.