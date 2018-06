Mandzukic não promete igualar Croácia de 98, mas projeta boa campanha na Rússia

Mario Mandzukic não garante que a seleção da Croácia vá repetir o resultado da equipe nacional de 1998, que foi semifinalista naquela edição da Copa do Mundo e terminou em terceiro lugar, mas crê em uma boa campanha croata na Rússia. Na estreia, vitória por 2 a 0 sobre a Nigéria, neste sábado, em Kaliningrado.

"O primeiro objetivo é passar da fase de grupos. Acho que somos capazes e que temos um bom time. Falam muito sobre a seleção de 1998, vamos ver se a gente consegue algo parecido com aquilo", diz o atacante da seleção croata e também da Juventus.

Para Mandzukic, falta a ele uma grande campanha com a seleção. "É claro que quero fazer algo grande com a Croácia. Estamos todos motivados e a minha motivação é ainda maior. Já conquistei muitos títulos importantes por clubes e quero um bom resultado com a equipe do meu país", comentou o jogador, que caiu nas oitavas de final da última edição da Eurocopa com a seleção, derrotada por 1 a 0 por Portugal na prorrogação.

Apesar de Zlatko Dalic estar à frente da seleção apenas desde outubro de 2017, Mandzukic elogia o treinador, que comandou a equipe na repescagem das Eliminatórias da Europa para o Mundial. A Croácia eliminou a Grécia com uma vitória por 4 a 1, em casa, e empate por 0 a 0, fora, para garantir vaga na Copa.

"O técnico nos levou ao Mundial e deu para ver em todos os jogos com ele que se trata de um treinador muito focado. Conseguimos vencer o mata-mata, portanto estamos muito felizes que Zlatko faz parte do nosso time", afirmou o atacante da Juventus. Sob o comando de Ante Cacic, a Croácia ficou em segundo lugar no Grupo I das Eliminatórias, por isso teve de disputar a repescagem.

O próximo compromisso da Croácia no Mundial vai ser contra a Argentina, às 15 horas (de Brasília) da próxima quinta-feira, em Nijni Novgorod. A participação croata no Grupo D vai acabar contra a Islândia, às 15 horas (de Brasília) do dia 26, em Rostov.