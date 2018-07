Mandzukic passa por exames médicos na Juventus

"Mario Mandzukic está passando nesta manhã por um exame médico de rotina por conta da sua proposta de transferência do Atlético de Madri para a Juventus", disse o clube italiano em nota.

O ex-atacante do Wolfsburg e do Bayern de Munique marcou 20 gols em 43 partidas em todas as competições pelo time espanhol na última temporada, sob comando do técnico Diego Simeone.

A Juventus, campeã italiana e da Copa da Itália e vice-campeã da Liga dos Campeões nesta temporada, já assinou com o meia alemão Sami Khedira, do Real Madrid, para reforçar o meio-campo.

A transferência de Khedira pode facilitar a saída do meia francês Paul Pogba, que é alvo de Real Madrid, Barcelona, diversos clubes ingleses e Paris Saint-Germain.

Ainda é incerto se o meia Andrea Pirlo, de 36 anos, ficará para a próxima temporada.

(Por Brian Homewood)