Mandzukic rejeita comparações com antecessor Diego Costa

O Atlético de Madrid apresentou, nesta quinta-feira, o seu principal reforço para a temporada 2014/2014. Depois de perder Diego Costa para o Chelsea, o clube espanhol precisava contratar um substituto a altura e tirou Mario Mandzukic do Bayern de Munique por especulados 22 milhões de euros (aproximadamente R$ 65 milhões).

Apresentado no Vicente Calderón, o jogador croata foi tratando de refutar qualquer comparação com o atacante brasileiro. "Diego Costa é Diego Costa, eu sou Mario Mandzukic. Cada um tem seu jeito de jogar'', comentou o novo camisa 9 do Atlético.

Depois de fazer 33 gols em duas temporadas no Campeonato Alemão, Mandzukic sentiu que ficaria sem tanto espaço no time de Pep Guardiola, que prefere atuar sem um atacante de área. Na primeira entrevista coletiva na Espanha, ele se recusou a falar sobre Guardiola: "Não quero voltar ao passado", explicou.

No Atlético de Madrid, porém, vai trabalhar com outro grande treinador: Diego Simeone. "Estou muito contente que Simeone seja meu novo treinador. Conheço seu passado no futebol, foi um jogador muito bom, que se entregava ao time. Como treinador, demonstra o mesmo, vive o futebol 100%. Somos bastante parecidos", revelou.

Campeão espanhol da última temporada, o Atlético de Madrid perdeu Diego Costa, David Villa (de quem Mandzukic herdou a camisa 9), Filipe Luis, Courtois, Diego e Adrián. Em compensação, contratou os goleiros Miguel Moya (ex-Getafe) e Oblank (esloveno do Benfica), além do lateral-esquerdo brasileiro Guilherme Siqueira, que estava no Granada. O atacante argentino Angel Correa deve chegar do San Lorenzo depois da Libertadores.