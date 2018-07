Mandzukic será julgado e pode perder 1ª fase da Copa

ZURIQUE - O atacante Mario Mandzukic será julgado nesta quinta-feira pela Fifa e pode desfalcar a Croácia durante toda a primeira fase da Copa do Mundo do ano que vem, que será realizada no Brasil. O jogador do Bayern de Munique foi expulso no último jogo da repescagem das Eliminatórias Europeias, contra a Islândia, e pode ser suspenso por até três partidas. Principal destaque da seleção croata, Mandzukic cumprirá suspensão automática e já está fora da estreia da estreia no Mundial, contra o Brasil, em São Paulo, no dia 12 de junho.

Caso pegue as duas partidas extras de gancho, ele não atuará contra Camarões, dia 18, e México, dia 23. A Fifa anunciou que também vai avaliar uma possível punição ao defensor croata Joe Simunic, que liderou um canto de teor racista ao lado dos torcedores no duelo contra a Islândia, em Zagreb, o que pode fazer com que ele também fique fora de jogos da Copa. Por conta da atitude, o jogador já foi multado pela justiça da Croácia.