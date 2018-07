Mandzukic tem alta e deve voltar a jogar no Atlético em 10 dias

Após ser submetido a uma cirurgia no nariz na quarta-feira, o atacante croata Mario Mandzukic recebeu alta nesta sexta. O jogador do Atlético de Madrid deve voltar aos gramados em dez dias e contará com uma máscara protetora no rosto em seus primeiros jogos.

De acordo com a previsão dos médicos do clube, Mandzukic retomará os trabalhos com o grupo já no domingo ou na próxima segunda-feira. "Normalmente ele poderia estar disponível para jogar dentro de 15 dias, mas com uma máscara poderia jogar em 10", explicou Pedro Luis Llopis, médico responsável pela cirurgia.

Mandzukic fraturou o nariz ao levar uma cotovelada logo aos três minutos do primeiro tempo da partida contra o Olympiacos, na Grécia, terça-feira, na estreia do Atlético no Grupo A da Liga dos Campeões. Mesmo com a lesão, ele permaneceu em campo, com uma proteção no nariz para evitar sangramentos. E até marcou o primeiro gol da equipe, derrotada por 3 a 2.

Dispensado pelo Bayern de Munique ao fim da última temporada europeia, o atacante croata chegou ao Atlético na última janela de transferências com a missão de substituir Diego Costa, negociado com o Chelsea.