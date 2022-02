Mané dispensa homenagens por título da Copa Africana em respeito a Salah

Na primeira partida pelo Liverpool após a conquista inédita do título da Copa Africana de Nações com a seleção de Senegal, Sadio Mané fez um pedido inesperado ao clube antes do duelo do último sábado, contra o Norwich City, pelo Campeonato Inglês.

De acordo com informações da emissora francesa Canal Plus, o camisa dez do Liverpool solicitou ao clube que nenhuma referência à conquista fosse feita em respeito ao companheiro de time, Mohamed Salah, que acabou derrotado com o Egito, nos pênaltis, na decisão do torneio.

Antes mesmo da partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Inglês, Mané já havia confirmado que ainda não conversou com Salah a respeito da final protagonizada pela dupla.

"Eu e Salah nem mesmo falamos sobre isso, porque sei que ele ainda está decepcionado. Ainda penso muito no título, porque foi um jogo importante, que significou muito para mim e para meus país", afirmou o atacante.

Dentro das quatro linhas, Mané, Salah e Luis Días anotaram um gol cada e comandaram a viória do Liverpool, que despachou o Norwich pelo placar de 3 a 1.

Com o triunfo, os comandados de Jürgen Klopp chegaram aos 57 pontos no Campeonato Inglês, atrás apenas do líder Manchester City, que foi derrotado por 3x2 pelo Tottenham no último sábado e estacionou na casa dos 63 tentos conquistados.