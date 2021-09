Mané faz 100° gol pelo Liverpool, que bate Crystal Palace e vira líder do Inglês

O Liverpool vai dormir na liderança isolada do Campeonato Inglês. Com suada vitória sobre o Crystal Palace, por 3 a 0, subiu para os 13 pontos e aguarda os jogos de Manchester United e Chelsea, neste domingo, para saber em qual posição fechará a rodada. Com grandes defesas, o goleiro brasileiro Alisson evitou um tropeço em Anfield. Mané fez seu 100° gol pelo clube.

Diferentemente de outras temporadas, o Crystal Palace montou um time mais forte para a atual temporada e vendeu caro a derrota, gols de Mané, Salah e Keitá. Os visitantes começaram com tudo em Anfield, dando dois grandes sustos. Alisson teve de correr para salvar após ser encoberto e logo depois viu Benteké carimbar a trave.

O Liverpool não esperava tamanho sufoco e demorou a equilibrar o confronto. Jota teve chance, mas mandou para fora. O gol do mandantes saiu apenas nos minutos finais do primeiro tempo. Cruzamento para a área e Mané pegou a sobra para mandar às redes. Foi seu 100° gol com a camisa da equipe.

Após o intervalo, o Crystal Palace seguiu corajoso em campo e mais uma vez esbarrou em Alisson. O goleiro fez duas defesas complicadas antes de Salah aproveitar a cobrança de escanteio para ampliar. Na saída de bola, nova intervenção difícil do goleiro brasileiro. Num belo chutaço no último minuto, Keitá fechou o placar. Um 3 a 0 clássico, mas muito sofrido.

TROPEÇO DO CAMPEÃO

O Manchester City deixou escapar dois preciosos pontos ao não sair do 0 a 0 com o Southampton no Ettihad Stadium. A falha de pontaria foi o principal problema do time de Pep Guardiola, que pouco ameaçou o gol dos visitantes. Os muitos passes errados também contribuíram para o tropeço.

O prejuízo não foi maior por causa de ação do VAR, que fez uma marcação de pênalti ao Southampton ser revista e desmarcada. No fim, Sterling até fez o gol do City, mas o VAR entrou novamente em ação e anulou o lance por impedimento. Com 10 pontos, o time está em segundo, mas pode cair bastante na tabela.

ARSENAL REAGE

Depois de três derrotas seguidas na largada da competição, a Arsenal começa a reagir e já é o 12° colocado ao ganhar a segunda seguida. Neste sábado, fez 1 a 0 na visita ao Burnley.

O gol decisivo saiu ainda na primeira etapa, em cobrança precisa de falta de Odegaard no Turf Motor. O meia encobriu a barreira e mandou no ângulo. O time sofreu muito para segurar o resultado, mas festejou o 1 a 0.

Na abertura da rodada, o Brentford levou a melhor na visita ao Wolverhampton, vencendo por 2 a 0, gols de Toney, de pênalti, e Mbeumo. Já o Watford contou com dois gols de Saar para bater o Norwich, fora de casa, por 3 a 1.