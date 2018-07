Mané Garrincha já vende ingressos para 'comemoração do título' do Botafogo O Botafogo precisa vencer o ABC, sexta-feira, às 21h30, para se sagrar campeão da Série B com antecedência. Um camarote do Estádio Mané Garrincha, entretanto, não tem a menor dúvida de que o time carioca vencerá o potiguar e já iniciou a venda online de entradas para a "comemoração do título", conforme aparece no flyer no site "Meu Bilhete", responsável pela comercialização.