Mané sofre contusão que o deixará fora do Liverpool por até seis semanas

O atacante senegalês Sadio Mané deverá desfalcar o Liverpool, da Inglaterra, por até seis semanas devido a uma lesão nos músculos isquiotibiais. O atleta foi substituído pouco antes do fim da partida que terminou com a vitória da seleção de Senegal sobre Cabo Verde por 2 a 0, no sábado passado, pelas Eliminatórias Africanas para a Copa de 2018.

Desta forma, o jogador poderá perder até seis jogos do time inglês na temporada, começando pelo clássico com o Manchester United, em Anfield, no sábado que vem, também contra o Tottenham, em Londres (ambos pelo Campeonato Inglês), além do duelo contra o Maribor, na Eslovênia, pela Copa dos Campeões da Europa.

Mané, de 25 anos, já marcou três gols pelo time de Liverpool no Inglês. O clube já sofreu no meio da temporada passada pela ausência do atacante, que defendia o seu país pelo qualificatório africano para o Mundial da Rússia.

O atacante iniciou a sua carreira internacional atuando pelo Metz, da França. Em 2012, o senegalês se transferiu para o RB Leipzig, da Alemanha. A chegada de Mané ao futebol inglês aconteceu em 2014 pelo Southampton, onde permaneceu até o ano passado, quando foi contratado pelo Liverpool.