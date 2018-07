Manga Escobar celebra chances no Vasco e prega foco total na semi do Carioca

Contratado por empréstimo do Dínamo de Kiev no início desta temporada, o colombiano Manga Escobar passou a receber mais chances com o técnico Milton Mendes e se tornou uma das principais opções para o ataque do Vasco. É com essa confiança, assim, que ele pregou nesta sexta-feira foco total para enfrentar o Fluminense, sábado, no Maracanã, pela semifinal do Campeonato Carioca.

"Vou buscar continuar fazendo as coisas da melhor maneira possível para seguir ajudando o clube. O nosso foco está total no jogo de sábado", avisou o atacante colombiano, utilizado em três das últimas cinco partidas do Vasco. "Estou muito contente porque estou recebendo mais oportunidades para jogar."

Feliz com o seu momento, Manga Escobar destacou também a evolução do time, que conquistou a Taça Rio no último domingo, ao derrotar o Botafogo por 2 a 0. "Muito feliz por ter vencido o meu primeiro campeonato com o Vasco. Espero ganhar mais títulos com essa instituição."

Manga Escobar lembrou, ainda, a assistência dada a Luis Fabiano nos minutos finais do jogo com o Botafogo, que encerrou o jejum de gols do atacante no Vasco. "Procuro primeiro pensar sempre na equipe e só depois em mim. Ele me agradeceu muito por ter dado o passe para ele, mas fiz apenas o meu trabalho. Estou feliz por estar tendo a chance de jogar ao lado de um jogador tão grande para o futebol como é o Luis Fabiano."