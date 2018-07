Manifestação fará Mineirão abrir uma hora mais cedo na quarta-feira

BELO HORIZONTE - A organização de uma manifestação que promete parar Belo Horizonte antes do jogo entre Brasil e Uruguai, quarta-feira, às 16h, pela semifinal da Copa das Confederações, fez o Comitê Organizador Local (COL) decidir antecipar em uma hora a abertura dos portões do Mineirão na comparação com os jogos da primeira fase.

O protesto, que está marcado para começar ao meio-dia na Praça Sete de Setembro e seguir em marcha de quase 10km até o Mineirão, espera reunir pelo menos 100 mil pessoas, público até maior do que o causou grande transtorno antes do confronto entre Taiti e Nigéria, no domingo.

Ao abrir os portões do Mineirão ao meio-dia, o COL dá a possibilidade de os torcedores chegarem mais cedo ao estádio e conseguirem entrar antes de a passeata chegar até lá. Será feriado em Belo Horizonte na quarta-feira, o que deve permitir que um maior número de pessoas participe dos protestos.

O COL também anunciou nesta terça-feira que o jogo entre Espanha e Itália, marcado para quinta-feira, no Castelão, em Fortaleza, terá os portões abertos ao meio-dia. Com exceção do jogo inaugural, que foi precedido de Festa de Abertura, em Brasília, em todas as outras partidas os portões foram abertos três horas antes do pontapé inicial.

A final, marcada para domingo, no Maracanã, também terá os portões abrindo quatro horas antes do começo da partida, às 15h. Já a decisão do terceiro lugar, no mesmo dia, em Salvador, seguirá o padrão dos demais jogos, com os torcedores recebendo permissão para entrar no estádio a partir das 13h.

"Gostaria de reforçar que a abertura dos portões nas semifinais será quatro horas antes das partidas, por questões de operação e para o público poder chegar antes e aproveitar as áreas de entretenimento disponíveis nas arenas", disse Saint Clair Milesi, diretor de comunicação do Comitê Organizador Local (COL).