Manifestantes entram em confronto com PM em Brasília

BRASÍLIA - A Polícia Militar do Distrito Federal e manifestantes entraram em confronto em frente ao Estádio Nacional de Brasília (Mané Garrincha), onde acontece neste sábado a abertura da Copa das Confederações. Os policiais usaram bombas de gás lacrimogêneo para dispersar os participantes do protesto contra a realização da competição no Brasil. Um jovem foi ferido na perna durante o tumulto e alegou que foi atingido por um disparo da PM.

O confronto ocorreu quando um outro grupo de pessoas tentou acessar o local onde estavam concentrados os manifestantes. Também havia torcedores nas proximidades. O sistema de som do estádio chegou a dar instruções para amenizar os efeitos do gás lacrimogêneo, já que boa parte do público que foi assistir ao jogo entre Brasil e Japão ainda estava fora do Mané Garrincha - "As bombas de gás não causam mal à saúde. Procure não esfregar os olhos", foi anunciado.

Até então, o protesto deste sábado, contra a realização da Copa das Confederações e da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, vinha ocorrendo de forma pacífica. Segundo dados preliminares, cerca de 700 pessoas estavam na manifestação do lado de fora do estádio, o que chegou a atrapalhar um pouco o acesso dos torcedores para acompanhar Brasil x Japão, jogo marcado para começar às 16 horas. A PM e o governo do Distrito Federal chegaram a dizer que a situação estava sob controle.