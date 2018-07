Mano admite 1º tempo ruim do Cruzeiro e revela cobrança para time reagir

O técnico Mano Menezes reconheceu que faltou concentração ao Cruzeiro no primeiro tempo do empate por 1 a 1 com o Santos, domingo, no Mineirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, algo que acabou sendo determinante para o time não conquistar a vitória, afinal, acabou indo ao intervalo perdendo por 1 a 0.

"O torcedor é inteligente a ponto de ver a diferença do primeiro para o segundo tempo, que foi imensa. Nós não conseguimos o nível de concentração necessário para jogar no primeiro tempo. A gente sabe que depois de um jogo como foi o de quarta-feira (vitória sobre o Grêmio e classificação para a final da Copa do Brasil), essas coisas acontecem.", disse.

Diante desse cenário, Mano revelou que fez uma cobrança mais forte aos jogadores no intervalo, com a intenção de permitir que a equipe reagisse em campo. "Tive que fazer uma coisa que raramente faço, que é sacudir a equipe no intervalo, porque o nosso índice de erro foi absolutamente fora do normal para uma equipe do nosso padrão. Você não pode cometer inúmeros erros como nós cometemos no primeiro tempo, contra uma equipe de qualidade que tem a definição que o Santos tem", afirmou.

Mano também fez elogios ao desempenho do Cruzeiro no segundo tempo do duelo com o Santos, apontando que o seu time controlou o adversário e poderia até ter conquistado a vitória. "No segundo tempo, nós fomos uma equipe completamente diferente. Uma equipe que soube neutralizar o Santos, que soube controlar o jogo, que teve volume e chances para empatar e virar", comentou.

O empate levou o Cruzeiro aos 31 pontos, em sexto lugar no Brasileirão. O próximo compromisso do time será pela Copa da Primeira Liga. Na quarta-feira, a equipe vai receber novamente o Grêmio no Mineirão, pelas quartas de final.