Mano admite decepção com tropeço do Cruzeiro e cobra reação

Empatar com o Coritiba, por 2 a 2, em casa, definitivamente não estava nos planos do Cruzeiro, ainda mais por se tratar de um confronto direto na luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Por isso, após o duelo no Independência, o técnico Mano Menezes admitiu a decepção com o resultado e destacou a necessidade do time recuperar esse pontos como visitante.

"Esses resultados, embora a gente não goste, fazem parte da campanha. No momento em que o Cruzeiro está, custa mais deixar esses pontos escaparem. Temos que ter equilíbrio para pontuar dentro e fora de casa. Acredito que a equipe está madura o suficiente e tem produzido um futebol capaz de pontuar fora de casa", disse.

Mano lamentou que após abrir vantagem no começo do primeiro tempo, o Cruzeiro tenha perdido o controle do jogo, além de apresentar falhas defensivas que permitiram ao Coritiba conseguir a virada ainda na etapa inicial.

"Começamos bem, fizemos o gol cedo, mas não conseguimos encaixar bem a marcação para neutralizar um volume de jogo que o Coritiba passou a ter pelo lado direita da nossa defesa. O time ficou distante, o Rafinha muito aberto no flanco direito, ficamos sem armação. O adversário se aproveitou e teve a felicidade de fazer dois gols de bola parada", afirmou.

Mano também lembrou que a lesão sofrida por Fábio limitou as suas opções para mudanças no time. Ainda assim, ele apontou que o Cruzeiro melhorou no segundo tempo, mas desperdiçou a oportunidade de conseguir a virada.

"No intervalo fizemos essas correções. Perdemos o Fábio no primeiro tempo, que foi a primeira alteração. Então era necessário mexer só no posicionamento da equipe. Trouxemos o Rafinha para dentro do campo e colocamos o Ezequiel mais à frente. Empurramos o adversário para trás, com mérito, criamos, marcamos cedo o gol de empate. Tivemos chances suficientes para virar o jogo, ao meu ver, mas às vezes você não vira", completou.

Com o empate, o Cruzeiro segue na zona de rebaixamento do Brasileirão, em 18º lugar, com 20 pontos. O time volta a jogar no próximo domingo, quando vai encarar o Figueirense, em Florianópolis, pela 21ª rodada.