Mano admite erros do Cruzeiro contra Coritiba, mas mira recuperação em clássico

O técnico Mano Menezes reconheceu que o Cruzeiro mereceu perder por 1 a 0 para o Coritiba, nesta quarta-feira, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Diogo Barbosa marcou contra para a equipe paranaense.

+ Thiago Neves pede que Cruzeiro mantenha Mano no comando: 'Tem de dar um jeito'

"Não merecemos o resultado, principalmente pelo primeiro tempo. (A equipe foi) Muito abaixo em termos de produção de equipe, mesmo no segundo tempo tendo domínio e presença mais forte em volta da área, mas sem chegar para concluir com qualidade, que quase não chegamos. É muito pouco para uma equipe com a qualidade do Cruzeiro, por isso não tivemos outro resultado diferente da derrota", analisou o treinador.

No entanto, Mano Menezes procurou minimizar o insucesso e projetou a reabilitação da equipe no Brasileirão no clássico regional diante do Atlético Mineiro, no próximo domingo, às 17 horas, no Mineirão, contando com o apoio da torcida, até pelo fato de o clube ser o mandante do jogo.

+ Atlético-MG volta a fazer feio em casa e perde para a Chapecoense no Brasileirão

"Temos que voltar nossas atenções e nos concentrar para fazer um grande clássico. É o último clássico do ano e na nossa casa e queremos vencer nosso tradicional adversário. E agora vamos pensar nisso e nos concentrar para não cometer os erros que cometemos hoje (contra o Coritiba). É hora de pensar no jogo grande que temos pela frente", frisou o comandante celeste.

Opinião semelhante tem o goleiro Fábio, que retornou ao time após duas partidas fora por problemas físicos. O jogador, ídolo da torcida e recordista de jogos com a camisa cruzeirense, também se mostrou otimista para enfrentar o rival mineiro em busca da recuperação no Nacional.

"Infelizmente, aconteceu a derrota. Não conseguimos nos sobressair, como fizemos nessa sequência de vitórias e invencibilidade, mas são coisas que acontecem somente no futebol. Temos a oportunidade no clássico, diante de nosso torcedor, de fazer um grande jogo e esperamos fazer uma boa apresentação dentro de casa para conseguirmos a vitória. Nosso torcedor dentro do Mineirão é sempre importante, fazendo o incentivo", declarou", projetou o goleiro.

A derrota em Curitiba representou a quebra de uma invencibilidade de 13 jogos na temporada da equipe cruzeirense. Mas o clube mineiro segue bem posicionado na tabela do Brasileirão - ocupa a quinta posição, com 47 pontos - e com vaga garantida na próxima edição da Copa Libertadores em razão do título da Copa do Brasil, conquistado no fim de setembro, diante do Flamengo.