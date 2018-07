Mano admite erros na escalação do Cruzeiro e assume responsabilidade por derrota

Mano Menezes assumiu a responsabilidade pela derrota do Cruzeiro para o Bahia, por 1 a 0, na noite desta quinta-feira, em Salvador. O treinador admitiu ter errado na escalação da equipe mineira, ao improvisar o volante Henrique na defesa. Fora de sua posição, o jogador cometeu falta dura no início do jogo e acabou sendo expulso logo aos 9 minutos.

"As opções deram errado. Perdemos o jogo", comentou o técnico, que tentou consertar a expulsão de Henrique com a entrada de Murilo na defesa. "Se não confiasse em Murilo, não teria colocado ele no jogo para ajustar nossa defesa. Pensei que ficaria melhor porque é um time de velocidade, de infiltrações, puxa um pouco mais para trás, trabalha na linha de meio-campo. Pensei que ficaria melhor, mas não ficou e perdemos o jogo no início porque perdemos um jogador."

Mano também reconheceu falha ao mudar o ataque cruzeirense. "Eu retirei o Ábila porque ele tinha cartão amarelo e porque naquele momento não teríamos mais volume de jogo para levar a bola até ele. Deixei Robinho um pouco mais centralizado, deixei Alisson e Thiago Neves pelos lados. Com um homem a menos, você tem que tirar um jogador. E a escolha foi por Ábila", explicou.

O treinador, no entanto, disse que o Cruzeiro criou chances para ameaçar o Bahia, mesmo jogando com um a menos durante quase toda a partida. "Mesmo com dez, tivemos a capacidade de fazer o segundo tempo que fizemos e isso aponta que, se tivéssemos 11 contra 11, poderia sair daqui com um resultado melhor. Mas não foi o que aconteceu, a responsabilidade é minha, as decisões são minhas", declarou.