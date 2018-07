Mano admite que o Corinthians sofreu muito para vencer

O técnico Mano Menezes admitiu neste domingo que o Corinthians enfrentou problemas e "sofreu" para conseguir a vitória "diante de um adversário difícil e muito bem organizado". Além de elogiar o Fluminense, o treinador corintiano também viu méritos no seu time, apesar de fazer algumas ressalvas.

Veja também:

Corinthians vence o Flu e segue líder com 100% no Brasileirão

"Nunca perdemos o controle do jogo. Mas o meio de campo estava errando muito. Por isso ficamos ?encaixotados? no segundo tempo. Tentamos modificar isso com a entrada de Tcheco. Mas o Fluminense trabalhava bem a bola e nossa equipe sofreu para manter o 1 a 0", disse o treinador. "Fiquei satisfeito porque vencemos um time que jogou muito bem".

Mano Menezes comentou também que espera uma evolução do seu time no Campeonato Brasileiro, em que é o líder com nove pontos e 100% de aproveitamento. "Meu sonho é contar com dois volantes, dois meias e dois atacantes na equipe", acrescentou.

A falta de um armador natural não preocupa ainda, mas Elias lembrou que quando o técnico puder contar com todos os jogadores cada um vai poder atuar em sua posição de origem. "O bom hoje (domingo) foi a presença do público, que mais uma vez ajudou o time a vencer", disse Elias.