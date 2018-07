Mano admite sondagem da China e não garante que fica no Cruzeiro

Apesar de ter contrato com o Cruzeiro até 2017, Mano Menezes admite que poderá deixar o clube mineiro nas próximas semanas. Na noite desta segunda-feira, o treinador admitiu a possibilidade de se transferir para o futebol chinês, caso se confirme proposta do Shandong Luneng.

"Ontem [domingo], depois do jogo, passei para a direção do Cruzeiro que eu tinha recebido uma sondagem, que colocava a possibilidade de se fazer uma proposta oficial no início desta semana. Disse a eles que iria ouvir a proposta. Mas, quando houve a sondagem, como eu sempre faço, disse que não ouviria proposta nenhuma enquanto o clube tivesse treinador", declarou Mano, em entrevista ao canal Sportv.

A sondagem teria balançado o treinador por causa do salário, que poderia ultrapassar R$ 1,5 milhão. Se aceitar, Mano ainda deve comandar o Cruzeiro na rodada final do Brasileirão, no jogo contra o Internacional, domingo, no Beira-Rio. Com 55 pontos, na oitava colocação, o time mineiro não tem mais pretensões no campeonato. Mas o rival gaúcho, que ocupa o quinto posto, ainda sonha com uma vaga no G-4.