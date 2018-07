Mano afirma que Corinthians é maduro para reverter desvantagem

Mano Menezes optou por jogadores experientes quando montou o grupo do Corinthians para a Copa Libertadores. E é agora que o treinador espera que seus atletas suportem a pressão do confronto de volta diante do Flamengo, no Pacaembu, pelas oitavas de final.

Para conseguir a classificação, o Corinthians precisará vencer o Flamengo por dois gols de diferença. Triunfo por 1 a 0 levará a decisão para os pênaltis. "É a vantagem mais complicada de ser revertida, mas não precisamos fazer um milagre. Temos um time preparado, e vamos buscar um gol de cada vez."

O Corinthians é o único dos grandes clubes de São Paulo que ainda não ganhou o torneio. Por estar no ano de seu centenário, a pressão pela conquista é ainda maior. "Sabemos que a expectativa é muito grande. Por isso precisamos fazer a nossa parte e pedir que a torcida faça a dela nas arquibancadas."

Ronaldo foi muito criticado pela fraca atuação no Maracanã. Mano defendeu o jogador, mas se irritou ao ser questionado se o Fenômeno era intocável. "Ele não é titular vitalício, mas tem a minha confiança e vai jogar na próxima quarta-feira. Não o responsabilizo pela derrota no Maracanã."

Apesar de o Corinthians ter atuado com um homem a mais desde os 36 minutos do primeiro tempo, Mano temeu por uma derrota maior. "Faltou algo mais, e a gente até relaxou um pouquinho. Quando nos preparamos para um jogo, temos de pensar em tudo, e tomar um segundo gol seria complicado."

FELIPE

Mano espera contar com o goleiro Felipe para o jogo de volta. "O Julio Cesar passou confiança no Maracanã, mas o Felipe deve retornar na próxima quarta-feira. Vamos aproveitar o tempo de treino agora para nos preparamos bem", explicou o treinador.

INGRESSOS

O Corinthians já vende ingressos para o confronto de volta. As compras podem ser feitas no site do clube apenas pelos participantes do programa Fiel Torcedor - os preços variam de R$ 55 a R$ 650. Para o Flamengo, serão destinadas 700 das cerca de 37 mil entradas.