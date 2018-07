Mano aguarda Ganso para fechar grupo da Copa América

Para os amistosos, o treinador convocou 28 jogadores, mas a lista da Copa América contará com apenas 22 nomes. De acordo com Mano Menezes, todos eles sairão da lista divulgada nesta quinta-feira, exceto Paulo Henrique Ganso, que será avaliado tecnicamente pela comissão técnica para que sua presença seja definida.

"A gente optou por 28 jogadores excepcionalmente por questões regulamentares, precisamos oficializar [a convocação] aos clubes [europeus] 15 dias antes da apresentação para os treinos. Isso colocava uma necessidade de fazer a convocação em 2 de junho, dois dias antes do amistoso com a Holanda. Por isso antecipamos essa lista", afirmou Mano, justificando a decisão de convocar 28 jogadores nesta quinta-feira.

A lista oficial de convocados para a Copa América será divulgada após o amistoso com a Romênia, marcado para o dia 7 de junho. "Após o segundo jogo vamos convocar os 22 jogadores para a disputa da Copa América na Argentina, com a possibilidade de que a única novidade seja o Ganso. Vamos decidir isso no dia 7, queremos ter uma segurança sobre ele", disse.

De acordo com Mano, a convocação de Thiago Neves, uma das novidades da lista, assim como Fábio e Fred, não possui relação com o risco do Brasil ficar sem Paulo Henrique Ganso para a Copa América. "Thiago Neves tem características e posicionamentos diferentes. Jogadores que atuam como o Ganso, nós temos o Anderson, que atuou por bom tempo como volante, mas tem características de meia".