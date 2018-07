Mano aguarda Ganso para fechar grupo da Copa América

"Existe uma única possibilidade (de entrar na lista), que não faz parte da relação de 28, que é Paulo Henrique Ganso. Vamos tomar essa decisão lá na frente para ter uma segurança maior", disse Mano Menezes em entrevista coletiva.

O meia do Santos se contundiu na primeira partida da final do Campeonato Paulista e a previsão é que precise de seis semanas para se recuperar da lesão na coxa. O prazo para a volta aos gramados coincide com a data marcada pelo treinador, 7 de junho, para a divulgação da relação de convocados para a Copa América de julho.

Outro camisa 10 da seleção brasileira, o meia Kaká, do Real Madrid, teve uma conversa com o treinador da seleção há duas semanas e falaram sobre uma possível volta do jogador ao time após a Copa América.

"Tive duas conversas bem objetivas com o Kaká: uma em outubro do ano passado e há duas semanas outra. Ficou claro entre a gente que nesse período da Copa América o Kaká ainda vai precisar fazer algumas atitudes na recuperação. É por isso que não faz parte nesse momento", afirmou.

"Na frente, se tudo for mais consistente e, se for possível, a evolução que ele sabe que precisa ter, podemos pensar diferente."

O meia Anderson, que voltou à seleção brasileira depois de um longo afastamento, parece emergir no momento como um plano B para a vaga de Ganso.

"Penso que um jogador que pode utilizar uma faixa de campo com característica de Ganso é o Anderson, que atuou de volante, mas não é volante e tem capacidade de armar mais o time", disse Mano.

VOLTA DE FRED

Fred, que disputou a Copa do Mundo de 2006 na Alemanha mas ficou de fora do Mundial do ano passado na África do Sul, liderou o Fluminense na conquista do Campeonato Brasileiro de 2010, após ter se recuperado de uma série de contusões.

Em 2011, ele tem mantido uma boa regularidade, apesar da eliminação do time ainda nas oitavas de final da Copa Libertadores.

A última partida de Fred com a camisa da seleção foi na vitória brasileira de 4 x 0 sobre o Chile em março de 2007. Ele foi convocado para a Copa América de 2007, mas foi cortado por lesão e não jogou.

Outra novidade da lista foi o meia do Flamengo Thiago Neves, destaque do time na conquista do Campeonato Carioca. Nomes como Neymar, Robinho e Alexandre Pato voltaram a ser lembrados pelo técnico.

"São jogadores, Thiago e Fred, que têm características que são importantes que queremos observar", declarou Mano. "A tarefa de marcar gols precisa ser mais compartilhada e são dois jogadores com essa marca", acrescentou.

O goleiro Fábio, do Cruzeiro, também foi chamado e, segundo Mano, o objetivo é conhecer o jogador mais de perto.

O treinador divulgou uma relação de 28 jogadores para os dois amistosos, que serão disputados no dia 4 de junho, com a Holanda, em Goiânia, e três dias depois em São Paulo com a Romênia.

No dia 7 de junho, após o jogo com a Romênia, o técnico Mano Menezes vai chamar 22 jogadores para a disputa da Copa América na Argentina. A partida em São Paulo marcará a despedida do atacante Ronaldo da seleção brasileira.