Mano aponta ofensividade como fundamental em clássico

"O fundamental não foi segurar o Santos, foi jogar futebol para vencer o Santos", comentou Mano. "Ninguém ganha desse time só se segurando. É preciso defender em alguns momentos, mas atacar também. Nossa equipe fez quatro gols e teve oportunidade de fazer mais", continuou, lembrando que a atitude do time nem sempre depende do esquema tático.

"Essa semana eu dei uma entrevista bem longa, falei que não se pode enganar o torcedor. Não se deve falar que uma equipe fica mais ofensiva com mais um atacante e que fica mais defensiva com mais um volante. O Paulinho é volante e teve três chances de gol", exemplificou, citando a entrada de Paulinho no lugar do meia Bruno César.

"É uma grande vitória, porque apesar de todas terem o mesmo valor em números no Brasileirão, ela tem o significado de trazer muita confiança", ressaltou Mano, já pensando no adversário de quinta-feira, novamente no Pacaembu. "Depois de comemorar, temos que entender que é mais uma vitória em um campeonato de pontos corridos, e começar a pensar no jogo contra o Internacional."