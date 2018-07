Mano aponta pênalti não marcado e critica arbitragem na Arena Corinthians

Depois do Fluminense, foi a vez do Cruzeiro criticar a arbitragem em jogo do Corinthians no Itaquerão. Na noite de quarta-feira, após a derrota do Cruzeiro para o time da casa por 2 a 1, pela Copa do Brasil, o técnico Mano Menezes engrossou as reclamações ao cobrar um suposto pênalti não marcado, em favor da equipe mineira, e questionar um dos gols do anfitrião.

"Na minha opinião teve uma penalidade a favor que o árbitro interpretou, como sempre se interpreta aqui, contra o adversário. Depois vem um primeiro gol com jogador em posição de impedimento que também não se enxerga e só por isso o Cruzeiro sai com a derrota. Se não, certamente sairia com o resultado melhor porque jogou para isso", disse Mano.

As críticas do Cruzeiro se somam as do Fluminense, eliminado pelo Corinthians no Itaquerão, na fase anterior da competição nacional. "Já são várias equipes batendo nessa tecla. São pequenos detalhes que fazem diferença no mata-mata. Se [o pênalti] fosse para o lado adversário, certamente seria marcado", comentou Mano Menezes.

Apesar do revés, o treinador do Cruzeiro valorizou o desempenho da equipe mineira. "Criamos boas oportunidades e, entre as derrotas, sofremos a menos pior delas. Levamos a condição de definir no nosso estádio. Sabemos que podemos fazer um resultado no Mineirão numa condição muito melhor, um ambiente que podemos construir e devemos para reverter esse resultado", declarou.

Com o gol marcado por Robinho aos 32 minutos do segundo tempo, o Cruzeiro ganhou a chance de avançar se vencer por 1 a 0 no jogo da volta, marcado para o dia 19 de outubro. Isso porque marcou gol na casa do adversário.