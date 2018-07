Mano aponta superioridade do Cruzeiro e deve poupar titulares contra o Londrina

Os gols da vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio saíram apenas no fim do segundo tempo, mas o técnico Mano Menezes destacou que o Cruzeiro teve o controle da partida válida pelas quartas de final da Copa da Primeira Liga, disputada no Mineirão e que classificou a equipe às semifinais da competição.

"Foi um jogo em que na maior parte do tempo controlamos bem. Tivemos volume, um pouco de dificuldade na criação, o que era natural pela formação que colocamos em campo. Mas o grande nome do jogo foi o goleiro do Grêmio e isso fez com que demorássemos a marcar os gols da vitória. Vencer sempre é bom. A gente passa por um adversário importante, para uma semifinal", avaliou.

Com as dificuldades enfrentadas pelo Cruzeiro para superar o sistema defensivo adversário, Mano fez substituições para tornar o time mais ofensivo, como a entrada do atacante Sassá no lugar do volante Lucas Silva. Além disso, trocou Rafael Sobis por Alisson. E o treinador apontou que as trocas foram fundamentais para o triunfo da equipe.

"Com Sassá e Raniel, tínhamos que arriscar, pelo volume de jogo que estávamos tendo. Com esse volume, era necessário botar um jogador próximo do outro, acabar com a sobra e jogar em cima dos dois centrais do Grêmio, que estavam tirando praticamente tudo, pela experiência e qualidade deles. Botamos os dois para termos pressão maior em cima, para uma bola rebater e ficar. Alisson entrou pelo lado porque é um jogador de jogada individual muito forte, porque em um momento em que todo mundo está com 60 minutos de desgaste, ele sempre levará uma vantagem nítida", disse.

Nas semifinais da Primeira Liga, neste domingo, o Cruzeiro terá pela frente o Londrina, no Estádio do Café. Mas como na próxima quinta-feira o time vai enfrentar o Flamengo, no Maracanã, no primeiro duelo da decisão da Copa do Brasil, a tendência é que Mano Menezes poupe os titulares no fim de semana.

"O que vamos fazer em Londrina só vamos começar a pensar nesta quinta. Vamos avaliar tudo o que aconteceu, receber os jogadores, mensurar o desgaste físico, porque na quinta-feira da semana que vem temos o jogo mais importante de todos até agora na temporada, contra o Flamengo", afirmou o treinador, que atingiu a marca 100 jogos à frente do Cruzeiro na noite de quarta-feira.