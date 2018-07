Mano aprova campanha e diz que Corinthians se poupou

O técnico Mano Menezes comemorou o fato do Corinthians ter terminado a fase de grupos da Libertadores com a melhor campanha, com 16 pontos em seis partidas, o que foi confirmado na noite de quinta-feira com a vitória por 1 a 0 sobre o Independiente Medellín. O treinador admitiu que o time se poupou no segundo tempo, já pensando nas oitavas de final do torneio continental.

"Foi uma boa campanha, com uma pontuação bastante alta, o que nos deixa feliz em matéria de rendimento. Hoje procuramos fazer um jogo seguro, principalmente na segunda parte, quando a equipe realmente jogou com o freio de mão puxado. Não poderíamos correr o risco de perder um jogador por lesão ou por expulsão. Nós queremos muito agradar o nosso torcedor nas próximas duas quartas-feiras", afirmou.

Mano projetou duelos emocionantes com o Flamengo na próxima fase da Libertadores e ressaltou que o time não poderá cometer erros se quiser avançar na competição. "Garantimos a melhor campanha e agora vamos enfrentar o Flamengo, um clássico com as duas maiores torcidas do país, um adversário difícil, mas no futebol a gente não pode ficar escolhendo. Tenho a certeza que será um confronto muito duro, muito parelho e, como sempre acontece nessas situações, quem errar menos vai avançar", disse.