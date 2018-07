Mano aprova desempenho da seleção no esquema 4-4-2

"Acho que a equipe vem propondo jogo, vem mostrando essa evolução que se quer, independente da formação. À medida que mexemos muito no segundo tempo, perdemos um pouco dessa qualidade, do entrosamento. Mas, de um modo geral, estou satisfeito", aprovou o técnico, em entrevista à Sportv.

Nesta segunda, Mano abdicou do 4-3-3 ao escalar somente Robinho e Alexandre Pato no ataque. Philippe Coutinho deu lugar a Elias no meio-campo. "É necessário que se faça isso [mudança no esquema]. O jogo não vai sempre fluir de uma mesma maneira. Hoje jogamos com dois meias, com o Carlos Alberto mais aberto pela direita. A equipe produziu bem dessa forma", elogiou.

Para Mano, a eficiência demonstrada pelo ataque, com destaque para Pato, comprova o bom momento da seleção. "Geralmente, o jogador da última linha depende muito da produção da equipe. E essa [efetividade de Pato] é a maior confirmação que temos. Ele faz um gol a cada jogo e ainda cria mais duas ou três oportunidades. É sinal de que as coisas estão indo bem".

Apesar dos elogios, o treinador não deu indicações sobre os futuros convocados para o aguardado amistoso com a Argentina, no dia 17 de novembro, em Doha, no Catar. "Acho que você vai firmando algumas ideias. Não as torna públicas mas, à medida que vai repetindo, dá para se ter uma noção do que estamos planejando", comentou Mano, que espera um confronto equilibrado em novembro.

"Penso que a Argentina está num estágio diferente da seleção brasileira neste momento. A Argentina está repetindo muito o time que esteve no Mundial. Mas vamos estar preparados para fazer um jogo de enfrentamento parelho", afirmou.