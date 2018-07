Mano aprova esquema com três volantes no Corinthians

SÃO PAULO - Após a vitória contra o Rio Claro por 3 a 2, a segunda consecutiva no Campeonato Paulista, o técnico Mano Menezes aprovou o novo esquema tático do Corinthians, agora com três jogadores resguardando o meio-campo. Apesar de ter sofrido dois gols, ele gostou do desempenho da equipe e disse que não abre mão desta formação.

"Não quero mexer no sistema tático. Às vezes pode ser a entrada de um terceiro volante, como foi hoje (sábado), às vezes com Danilo. O futebol de hoje exige três jogadores por dentro que deem sustentação ao time. Nosso meio de campo estava despovoado."

Contra o Rio Claro, Mano repetiu a formação que ele usou no clássico contra o Palmeiras. O meio-campo ganha força de marcação com três volantes: Ralf, Guilherme e Bruno Henrique. A única mudança foi a entrada do zagueiro Cleber no lugar de Felipe.

Esse sistema dá mais liberdade a Jadson, que em três jogos se transformou no principal armador do time. "Melhoramos nossa qualidade de jogo, a bola chegou melhor ao ataque, trabalhamos bem por dentro, e isso tem a ver com Jadson."

Mesmo após a vitória diante do Rio Claro, a classificação às quartas de final continua sob risco. O Corinthians é o 4º colocado do grupo B, com 14 pontos, e depende de tropeços dos rivais para avançar à próxima fase. Ainda assim, Mano está confiante.

"A classificação é possível se continuarmos tendo o rendimento que tivemos hoje (sábado). Nossos adversários pontuaram, mas nós também. Daqui a pouco, nós vamos pontuar e eles não. Deixamos abrir uma diferença e agora temos de nos recuperar."