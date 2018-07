Mano aprova Ronaldinho e diz que faltou definição das jogadas

Ronaldinho voltou a atuar pelo Brasil depois de um ano e meio e mostrou disposição, deu bons passes, mas sem muita efetividade.

"O saldo é positivo da atuação do Ronaldinho. Assumiu a responsabilidade que era dele. As opções da última bola da frente para o jogador que vai fazer a armação é importante e ele foi bem", disse Mano, que comandou a seleção pela quarta vez e sofreu sua primeira derrota.

O treinador explicou que substituiu o meia do Milan no segundo tempo da partida no Catar por "desgaste físico" e não "insatisfação em relação a sua produção".

"Talvez tenha faltado um pouco de força central para que essa definição aparecesse mais de frente para o gol. Mas o Ronaldinho foi bem", afirmou Mano em entrevista coletiva após a partida transmitida pela TV.

Sem poder contar com Alexandre Pato, machucado, o treinador escalou o trio ofensivo formado por Ronaldinho, Neymar e Robinho.

A melhor chance do Brasil de marcar foi num chute do lateral Daniel Alves que acertou a trave no primeiro tempo. Pouco depois, Ronaldinho tentou fazer um gol de calcanhar, mas a bola saiu fraca e o goleiro Romero defendeu.

O jogo com a Argentina foi equilibrado, mas aos 46 minutos, Lionel Messi arrancou do meio-campo, livrou-se da marcação e chutou colocado para selar a primeira vitória argentina sobre o Brasil desde 2005.

"Tivemos chances de fazer os nossos gols. Faltou um pouco de qualidade para acabar essa jogada. Mas precisamos ter calma e isso faz parte do futebol", disse Mano.