Mano assume a culpa por baixo rendimento do Corinthians

O técnico Mano Menezes assumiu parcela de culpa pelo rendimento abaixo do esperado do Corinthians na partida desta quinta-feira, no empate por 1 a 1 com a Chapecoense, no Itaquerão, e também nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Mano admitiu que esperava um Corinthians melhor em todos os sentidos. Segundo ele, o time se desorganizou em campo depois que sofreu o gol de empate no início do segundo tempo.

"Sofremos o gol e perdemos a tranquilidade. Quase sofremos a derrota. Já deveríamos superar momentos de dificuldade como esse. Deveríamos estar em um estágio de equipe mais preparada. Isso é culpa do técnico. Assumo minha parcela de culpa nessa hora de dificuldade", afirmou.

Após o empate desta quarta-feira, o Corinthians só continuou no G4 porque o Grêmio e Fluminense tropeçaram na rodada. Com 37 pontos, a equipe de Mano, em quarto lugar, está a doze pontos do líder Cruzeiro.

O técnico acha difícil falar em pretensões de título num momento como esse. "Nossa realidade é clara: estamos mais para brigar numa situação entre segundo e quarto lugar", afirmou o treinador.