Mano assume erro, mas Felipe festeja ponto como herói

O comandante reconheceu que a alteração promovida por ele na etapa final acabou beneficiando o time são-paulino. "Fizemos muito bem o primeiro tempo e o São Paulo fez um segundo tempo muito bom, e a gente caiu muito de produção. E reputo essa queda a uma alteração que fiz para aproveitar o volume que tínhamos tido na etapa inicial, quando botei o Marcelo Moreno para jogar enfiado na área junto com o Hernane. Perdemos o meio-campo e caímos de produção. Essa alteração que fiz teve influência direta nisso", destacou o treinador.

Mano elogiou a atuação flamenguista na primeira metade do confronto ao dizer que as "duas equipes fizeram dois tempos distintos" e acabou conformado com a igualdade no placar ao fim do jogo, que deixou o time carioca na 12.ª posição do Campeonato Brasileiro, com 19 pontos.

Herói do Flamengo no confronto, Felipe exaltou o ponto somado em Brasília, apesar de admitir que apenas a vitória interessava ao rubro-negro. "Era um jogo que sabíamos que precisávamos vencer de qualquer jeito. Tínhamos de aproveitar melhor as chances criadas. Sofremos um pouco no final, mas o São Paulo é uma equipe de qualidade e que não vai ficar muito tempo nessa situação. Por isso temos que respeitar esse pontinho", disse o goleiro, se referindo ao fato de que a equipe tricolor ocupa hoje a penúltima posição do Brasileirão, com apenas 11 pontos.

Após o empate diante do São Paulo, o Flamengo agora foca o confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, fora de casa, nesta quarta-feira, às 21h50, no Mineirão.