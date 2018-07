Mano celebra boa fase de Marcelo Moreno no Flamengo

VOLTA REDONDA - O Flamengo teve atuação apagada na vitória por 2 a 1 sobre o ASA, que classificou o time para as oitavas de final da Copa do Brasil, mas Mano Menezes fez questão de elogiar Marcelo Moreno, autor de um gol na partida de quarta-feira. O treinador do time carioca destacou a boa fase do atacante, que já marcou cinco gols pelo Flamengo.

"A resposta que ele está dando como atacante principal é muito boa. Apesar de ser um jogador jovem, tem maturidade. Hoje, por exemplo, a bola chegou poucas vezes ao Moreno com qualidade, mas ele não saiu de sua posição. Tem participado muito do processo todo do jogo, disputa a bola com zagueiros e volta para marcar", disse.

O gol de Marcelo Moreno que definiu o triunfo do Flamengo em Volta Redonda saiu após boa jogada de Bruninho, que entrou durante o segundo tempo da partida. E a atuação do atacante também foi aprovada por Mano. "O Bruninho entrou bem. Tem explosão e é muito forte fisicamente. Não é alto, mas enfrenta bem os jogadores mais fortes que ele. Fico feliz por sua atuação", afirmou.

Após avançar na Copa do Brasil, o Flamengo volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Em 11º lugar, o time entrará em campo no próximo domingo, quando vai enfrentar o Internacional, em Caxias do Sul, pela oitava rodada.