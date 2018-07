Mano celebra empate e diz que Fla não merecia perder

RIO - Mano Menezes celebrou muito o gol marcado por Elias aos 49 minutos do segundo tempo, que definiu o empate do Flamengo por 1 a 1 com o Botafogo, domingo, no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Para ele, seria "criminoso" se o time saísse derrotado da partida. "Seria criminoso se perdêssemos com o volume que tivemos no segundo tempo e as oportunidades que criamos. O resultado premia a capacidade de superação da equipe. Em outros momentos, em um campeonato longo como esse, você vai precisar dessa capacidade de superação. Não se pode perdê-la. Na medida em que ela é premiada, ela se reforça. Ao tomar um gol, você esmorece, sente que tudo o que fez foi em vão. Mas trabalhei muito isso essa semana. Ninguém vai conseguir fazer um bom Flamengo se não nos dedicarmos muito", disse.

Mano destacou a evolução do Flamengo no segundo tempo. Para ele, a mudança tática promovida na equipe e as entradas de Luiz Antonio e Adryan foram fundamentais para que o time reagisse e arrancasse o empate após terminar a primeira etapa perdendo por 1 a 0. "O que se tenta no futebol é impor uma maneira de jogar. Não foi só ânimo, não acredito só em ânimo. Fizemos uma mexida no posicionamento tático da equipe. O Flamengo estava com uma linha definida no primeiro tempo quase com três atacantes e não quero três atacantes. Não tínhamos armação, não tínhamos qualidade na armação. Foi isso que fiz no intervalo. Tirei um jogador de lado (Gabriel), Adryan entrou bem, deu consistência ao setor, qualidade de chegada, era o que precisava melhorar para a gente. Aí melhora o espírito, o ânimo, a torcida vem junto, melhora tudo", comentou.

O treinador do Flamengo voltou a agradecer o apoio da sua torcida, maioria entre os 38.853 pagantes no Maracanã. "Ter o torcedor ao lado significa muito no futebol. Recentemente vimos isso na Copa das Confederações com a seleção brasileira. Na primeira parte, o torcedor queria apoiar, mas não via o retorno do time. Somadas as duas forças, a força da equipe, com mais capacidade, mais inteligência, emocional muito forte, realmente a gente melhora muito", afirmou.

O empate de domingo deixou o Flamengo na 15ª colocação no Campeonato Brasileiro com 10 pontos. O time volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, quando vai enfrentar o Bahia, na Fonte Nova, pela 10ª rodada.