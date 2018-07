Mano celebra recuperação e boa atuação do Cruzeiro na vitória sobre o Fluminense

O técnico Mano Menezes ficou bastante satisfeito com a exibição do Cruzeiro no triunfo por 3 a 1 sobre o Fluminense, domingo, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Além do desempenho e dos três pontos a mais na tabela, de virada, o treinador pôde celebrar a recuperação de seus comandados, que haviam jogado muito mal no meio de semana na derrota para o Flamengo.

+ Judivan celebra retorno ao Cruzeiro após mais de dois anos: 'É um recomeço'

+ Após três meses, Ariel Cabral volta aos treinamentos no Cruzeiro

"Fizemos um bom jogo depois de uma atuação ruim do meio de semana. Era uma preocupação pelo estilo de jogo do adversário. No primeiro tempo sofremos um pouco, principalmente nos contra-ataques, porque não atacamos da maneira correta. O segundo tempo foi mais equilibrado, viramos o jogo cedo e isso nos deu tranquilidade. Mesmo em um momento onde as coisas são mais importantes para os outros, é raro, importante e elogiável pela dedicação dos nossos jogadores", considerou Mano.

Para Mano, o segredo da vitória cruzeirense foi voltar a atuar como nos melhores momentos da temporada. "Voltamos a jogar bem dentro de princípios que acreditamos e que a equipe solidificou durante o ano. Esse sempre é o caminho mais perto, que nos levam às vitórias. Às vezes a gente não consegue, mas hoje conseguimos fazer um bom jogo."

Autor de um gol e duas assistências, Thiago Neves foi o destaque da equipe, mas os elogios de Mano foram para um jogador que sequer entrou em campo. O atacante Judivan voltou a ficar à disposição após dois anos e meio afastado dos gramados cuidando de uma grave lesão.

"É a primeira vez que nós o relacionamos e a ideia era para esse jogo trazê-lo para o estádio e fazê-lo vivenciar de novo a participação em um jogo. Ainda não tinha planos para colocá-lo. Gosto muito de cuidar desses detalhes. Ele está muito feliz de ter vindo. Quem sabe nos próximos jogos, dependendo das circunstâncias, vamos fazer isso. E será na nossa casa. Estamos muito felizes por ele ter voltado", comentou o técnico.