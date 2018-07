Mano chama Ronaldinho e Ganso para jogo com Bósnia

RIO - O técnico Mano Menezes convocou nesta terça-feira a seleção brasileira pela primeira vez em 2012 e chamou os meias Paulo Henrique Ganso e Ronaldinho Gaúcho, que passa por fase conturbada, para o amistoso contra a Bósnia, marcado para o dia 28 de fevereiro, na cidade de St. Gallen, na Suíça. O goleiro Julio Cesar também foi lembrado pelo treinador para o confronto.

Ao contrário dos últimos compromissos de 2011, contra Egito e Gabão, quando não convocou jogadores que atuavam no futebol brasileiro, Mano Menezes teve liberdade para chamar a força máxima, exceto por jogadores que estão contundidos, como o volante Lucas Leiva e o atacante Alexandre Pato.

Com liberdade para definir a lista de convocados, Mano Menezes chamou vários jogadores que atuam no futebol brasileiro, como o zagueiro Dedé, do Vasco, os meias Lucas, do São Paulo, Ronaldinho Gaúcho, do Flamengo, e Paulo Henrique Ganso, do Santos, além dos atacante Neymar, do Santos, e Leandro Damião, do Internacional, que terão a concorrência de Hulk, do Porto, e Jonas, do Valencia, na luta pela titularidade.

Paulo Henrique Ganso sofreu com lesões no ano passado e não era convocado por Mano Menezes para defender a seleção brasileira desde a disputa da Copa América. O treinador também chamou Ronaldinho Gaúcho, que se envolveu em polêmicas no início de 2012 no Flamengo.

Já o meia Kaká ficou fora da relação divulgada nesta terça-feira. O jogador do Real Madrid havia sido chamado para os amistosos contra Gabão e Egito, disputados no final de 2011, mas não se apresentou por estar contundido. Dessa vez, não foi convocado e segue sem defender a seleção brasileira desde a Copa do Mundo de 2010.

O treinador também chamou jogadores com idade para disputar o torneio de futebol da Olimpíada. Assim, Mano Menezes lembrou de jogadores como o goleiro Rafael, atualmente no Santos e principal novidade lista, dos laterais Alex Sandro e Danilo, ambos do Porto.

A seleção brasileira vem embalada por cinco vitórias consecutivas, sobre Argentina, México, Costa Rica, Gabão e Egito, que minimizaram a pressão sobre Mano Menezes, que havia crescido após a eliminação precoce na Copa América no ano passado.

Confira a lista de convocados da seleção brasileira para o amistoso com a Bósnia:

Goleiros: Diego Alves (Valencia), Julio Cesar (Inter de Milão) e Rafael (Santos).

Laterais: Adriano (Barcelona), Alex Sandro (Porto), Daniel Alves (Barcelona), Danilo (Porto) e Marcelo (Real Madrid).

Zagueiros: David Luiz (Chelsea), Dedé (Vasco), Luisão (Benfica), Thiago Silva (Milan).

Volantes: Elias (Sporting) Fernandinho (Shakhtar), Hernanes (Lazio) e Sandro (Tottenham).

Meias: Paulo Henrique Ganso (Santos), Lucas (São Paulo) e Ronaldinho Gaúcho (Flamengo)

Atacantes: Hulk (Porto), Jonas (Valencia), Leandro Damião (Internacional) e Neymar (Santos).