Mano chama Ronaldinho, Ganso e Neymar para jogo com Bósnia O técnico Mano Menezes terá uma nova oportunidade de escalar a seleção brasileira com Paulo Henrique Ganso, Ronaldinho Gaúcho e Neymar no amistoso do dia 28 de fevereiro contra a Bósnia, após incluir o trio na lista de jogadores convocados, nesta terça-feira, para o primeiro jogo do Brasil no ano.