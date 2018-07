Mano chama Ronaldinho Gaúcho para encarar Argentina

A última vez que Ronaldinho Gaúcho tinha sido convocado para a seleção foi para o jogo contra o Peru, no dia 1º de abril do ano passado, pelas Eliminatórias da Copa de 2010. Na ocasião, ainda sob o comando do técnico Dunga, ele ficou no banco de reservas e entrou em campo apenas no segundo tempo, no lugar de Elano.

Além da volta de Ronaldinho Gaúcho, outra novidade na lista divulgada nesta sexta-feira foi a presença do atacante Neymar. O jovem talento do Santos tinha ficado de fora da última convocação por causa das polêmicas que ele causou com o técnico Dorival Júnior em seu clube. Mas agora, passada a confusão, retorna para a seleção.

Entre os 23 convocados, oito jogam em clubes do futebol brasileiro, sendo que um deles foi chamado pela primeira vez por Mano: o meia Douglas, do Grêmio. Os outros são Victor (Grêmio), Jefferson (Botafogo), Neto (Atlético-PR), Réver (Atlético-MG), Elias (Corinthians), Jucilei (Corinthians) e Neymar (Santos).

Até agora, Mano tem 100% de aproveitamento no comando da seleção brasileira, cargo que assumiu após a disputa da Copa do Mundo na África do Sul. Em agosto, venceu os Estados Unidos por 2 a 0. E no começo de outubro, ganhou do Irã, por 3 a 0, e da Ucrânia, por 2 a 0. Agora, porém, tem seu maior desafio: o clássico com a Argentina.

Confira a lista de convocados:

Goleiros - Victor (Grêmio), Jefferson (Botafogo) e Neto (Atlético-PR)

Laterais - Daniel Alves (Barcelona), André Santos (Fenerbahçe), Adriano (Barcelona) e Rafael (Manchester United)

Zagueiros - Thiago Silva (Milan), David Luiz (Benfica), Réver (Atlético-MG) e Alex (Chelsea)

Meio-campistas - Lucas (Liverpool), Ramires (Chelsea), Sandro (Tottenham), Elias (Corinthians), Jucilei (Corinthians), Douglas (Grêmio), Philippe Coutinho (Inter de Milão) e Ronaldinho Gaúcho (Milan)

Atacantes - Neymar (Santos), Robinho (Milan), Alexandre Pato (Milan) e André (Dínamo de Kiev)