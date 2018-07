Mano cita Van Gaal: 'Demora para montar time campeão'

Mano Menezes citou nesta sexta-feira o técnico holandês Louis van Gaal, do Manchester United, para mostrar que é preciso ter tempo para reformular um elenco e conquistar títulos. O corintiano falava sobre sua iminente saída do Corinthians em dezembro - ele assumiu o time em janeiro.

O contrato de Mano termina no final da temporada e o presidente Mário Gobbi não irá renovar o vínculo com o treinador por causa da eleição, em fevereiro - a menos que os candidatos à presidente entrem num consenso, o que não deve acontecer.

"Um dos técnicos mais consagrados do mundo, o Van Gaal, está reformulando o Manchester United. Ele disse numa entrevista que não dá para formar um time em menos de um ano. Que só depois de três anos ele montaria um time vencedor. Isso resume bem. Do Mano o pessoal desconfia; o Van Gaal vão respeitar."

Mano assumiu o Corinthians no lugar de Tite, mas não obteve tanto sucesso. O técnico foi obrigado a fazer uma reformulação logo no início do ano, após o Paulistão. Saíram jogadores como Paulo André, Emerson, Douglas e Alexandre Pato. Chegaram atletas como Elias, Luciano, Bruno Henrique e Anderson Martins, mas o time oscilou muito no Campeonato Brasileiro e foi eliminado na Copa do Brasil. Mano só não quis confirmar que não continua no clube.

"Trabalhos têm início, meio e fim. Às vezes terminam no início. Não é possível ganhar tanto quanto os trabalhos que você termina no fim. Na minha primeira passagem, vencemos porque eu iria para minha terceira temporada", disse Mano, que também dirigiu o Corinthians entre 2008 e 2010.

TIME

Mano perdeu mais um jogador para a partida contra o Bahia, domingo, na Arena Fonte Nova. O zagueiro Anderson Martins não se recuperou de uma tendinite na coxa esquerda e foi vetado pelo departamento médico. Guerrero também não joga porque está com a seleção peruana, enquanto Elias está suspenso. No Brasileirão, o Corinthians, com 57 pontos, ainda briga por uma vaga na Libertadores.